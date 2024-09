Omicidio Tisi, la difesa: “Fu eccesso di legittima difesa”

Bruno Macchi uccise Luca Tisi per un eccesso di legittima difesa: nessun futile motivo, nessuna minorata difesa e nessuna crudeltà. E’ questa in sintesi la tesi difensiva dei legali del 29enne, gli avvocati Massimiliano Basevi e Cristian Buttazzoni, che hanno chiesto il minimo della pena per omicidio volontario, ovvero 21 anni di reclusione, e l’esclusione di tutte le aggravanti.

Diversa la loro ricostruzione di quanto accaduto rispetto a quella del pubblico ministero.

I legali hanno sottolineano il fatto che non è stata disposta una perizia psichiatrica sul loro assistito. GUARDA IL VIDEO