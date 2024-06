Omicidio Tisi: Macchi chiese a ex carabiniere “Che mi succede se ammazzo qualcuno?”

Se ammazzo qualcuno, cosa mi succede? E’ la domanda che Bruno Macchi, il 29enne reo confesso dell’uccisione di Luca Tisi, il clochard colpito con 85 coltellate il 15 aprile 2023 nella Galleria Alpi a Udine, fece a un carabiniere in congedo 10 giorni prima del delitto. A raccontarlo è stato lo stesso ex militare dell’arma oggi in Corte d’Assise a Udine. L’ex carabiniere, che si è presentato spontaneamente agli inquirenti dopo l’arresto del giovane, ha spiegato che Macchi si riferiva a una persona ospitata a casa sua e che lui gli consigliò di non fare sciocchezze e di mandare via l’ospite.

In aula sono stati sentiti alcuni amici di Macchi, che lo hanno definito allegro, empatico e solare, gran lavoratore, rispettoso delle regole, molto sportivo e gentile. Negli ultimi mesi, però, era cambiato, come ha detto l’amico di sempre, Lion, che con lui passò l’infanzia in una casa famiglia in Toscana. Macchi, dopo essere rimasto in ristrettezze economiche per non aver più un lavoro, si trascurava, eccedeva con alcol e droghe, era diventato arrogante e non aveva voglia di fare nulla. Ma ad aprile dello scorso anno attendeva di partire per fare la stagione a Lignano come cameriere.

Su questo punto, ha testimoniato anche Alessandro Campagnolo, comandante della stazione dei carabinieri di Udine. Macchi, assieme ad altri tre ragazzi era stato fermato a ottobre 2022 in centro città per ubriachezza molesta. Il giovane apparve così estraniato dalla realtà che il carabiniere consigliò ai sanitari intervenuti di procedere, se necessario, con una consulenza psichiatrica.

La sera del 15 aprile, a poche ore dall’uccione di Tisi, Macchi invitò a casa sua due giovani conoscenti, i quali hanno riferito in aula di aver incontrato Bruno Macchi col foulard in testa mentre camminava per la città a coprire i capelli castani, biondi nei giorni precedenti. Un particolare, quest’ultimo, che potrebbe risultare rilevante. Sul tavolo del suo soggiorno, inoltre, c’era un coltello da sub. Si tratta probabilmente dell’arma del delitto, che Macchi teneva con sé fin da ragazzo quando faceva immersioni in Toscana. Un coltello, hanno detto i testimoni, che non usciva mai da casa sua.

Infine, sono stati chiamati a testimoniare la custode del condominio Alpi, madre della ragazza che ha scoperto il cadavere, e alcuni esercenti della zona, che hanno fatto il ritratto di Luca Tisi. Una persona molto riservata e abitudinaria, che non accettava elemosine. Ogni giorno si svegliava all’alba e andava in stazione a lavarsi. Poi tornava nella zona di via Gemona e faceva colazione, sempre pagando il conto. A pranzo acquistava sempre una bibita e un tramezzino nel vicino supermercato, infine si coricava nella galleria vicino alle biciclette, dove è stato trovato il giorno della morte. Una persona gentile e pulita, hanno detto i testimoni, che raccoglieva e gettava nel cestino persino le cartacce buttate a terra da altri.