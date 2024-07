Omicidio Toffoli: confermato l’ergastolo per Paglialonga

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Corte d’Assiste d’Appello di Trieste ha confermato oggi l’ergastolo per Vincenzo Paglialonga, il 42enne accusato di aver ucciso, a Udine, la pensionata Lauretta Toffoli. Per la prima volta l’uomo è comparso in udienza, raccontando la sua versione dei fatti e proclamandosi innocente.

Una sentenza riformata, con l’esclusione della minorata difesa che era stata applicata in primo grado. Ma nei confronti di Vincenzo Paglialonga, il 42enne accusato di avere ucciso la vicina di casa, Lauretta Toffoli, pensionata di 74 anni, la notte tra il 6 e il 7 maggio 2022, è stato confermato l’ergastolo.

L’anziana fu uccisa nel suo appartamento, nel quartiere udinese di San Rocco. E’ quanto stabilito oggi in Corte d’Assiste d’Appello a Trieste. Sono state concesse alle parti civili costituite le provvisionali, che invece non erano state contemplate in primo grado.

Per la prima volta Paglialonga, difeso dall’avvocato Piergiorgio Bertoli, oggi è comparso in udienza. Ha proclamato la sua innocenza, dicendosi completamente estraneo ai fatti. Ha raccontato ai giudici che nella notte dell’omicidio di Lauretta Toffoli nel suo appartamento c’erano altre persone, che lui ha riconosciuto. Le stesse che, secondo lui, avrebbero ucciso l’anziana con 36 coltallate.

Il dispositivo della Corte d’Assise d’Appello, che ha confermato quindi l’ergastolo, non ha convinto il legale di Paglialonga che ha già annunciato il ricorso in Cassazione. “Si tratta di un impianto accusatorio debole”, ha riferito il Bertoli che attende i canonici 90 giorni di tempo per leggere le motivazioni contenute nel dispositivo.