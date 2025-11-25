  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • Aquileia
martedì 25 Novembre 2025
Cronaca

Omicidio Toffoli, confermato l'ergastolo a Paglialonga

La Corte d'Assise d'appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado nell'appello bis. Annunciato nuovo ricorso in Cassazione
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Corte d’Assise d’Appello di Venezia ha confermato l’ergastolo per Vincenzo Paglialonga, chiudendo l’appello bis disposto dalla Cassazione. Nell’aula bunker sono stati ascoltati i consulenti chiamati a chiarire la capacità d’intendere e volere dell’imputato la notte del 7 maggio 2022, quando Lauretta Toffoli fu uccisa con 38 coltellate nella sua abitazione di via della Valle a Udine.

Il consulente del Tribunale, Francesco Piani, ha ribadito la tesi dell’incapacità parziale di Paglialonga, attribuita a una malattia cronica del fegato già riconosciuta in più procedimenti a suo carico. Di opposto avviso Marco Stefanutti, consulente del Pubblico ministero, secondo cui l’imputato era pienamente capace.

Il difensore, Piergiorgio Bertoli, ha chiesto un supplemento di perizia ritenendo insanabile la contraddizione tra le valutazioni dei due esperti, ma la Corte ha respinto l’istanza. Nella discussione, il Procuratore generale e i legali delle parti civili – Lorenzo Reyes, per il figlio della vittima, e Paola Cannatta, per le sorelle di Lauretta – hanno sollecitato la conferma dell’ergastolo.

Bertoli ha insistito sul vizio parziale di mente o, in subordine, sulla concessione delle attenuanti generiche, annunciando un nuovo ricorso in Cassazione. La difesa punta ancora una volta sulla questione dell’imputabilità, già al centro della precedente decisione della Suprema Corte di annullare la sentenza d’appello e rinviare il caso a Venezia.

