Omicidio Toffoli, la Cassazione annulla l’ergastolo a Paglialonga

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Omicidio Toffoli, la prima sezione della Cassazione ha annullato la sentenza con cui lo scorso luglio la Corte d’Assise d’Appello di Trieste aveva confermato la condanna all’ergastolo in primo grado per Vincenzo Paglialonga. L’annullamento è stato deciso per verificare l’imputabilità del 43enne accusato dell’omicidio di Lauretta Toffoli, la 74enne sua vicina di casa uccisa la notte del 7 maggio 2022 con 38 coltellate nella sua abitazione in via della Valle a Udine. Paglialonga, difeso dall’avvocato Piergiorgio Bertoli, era stato condannato in primo grado nell’ottobre 2023 alla pena massima dalla Corte d’Assise di Udine. Il procedimento è stato rinviato alla Corte d’Assise d’Appello di Venezia.

I giudici lagunari dovranno rispondere a due domande: se Paglialonga era in grado o meno di stare a giudizio e, soprattutto, se la notte di quel 7 maggio era capace intendere e volere. Il 42enne, originario di San Severo in Puglia, soffre infatti di cirrosi epatica esotossica, malattia che può causare assenza di lucidità mentale. Durante il processo di primo grado, sono state prese in considerazione due diverse perizie psichiatriche. Una, disposta dalla Corte d’Assise, nella quale il dottor Marco Stefanutti afferma che la patologia e i disturbi della personalità con elementi istrionici dell’imputato non inficiarono la sua capacità d’intendere e volere la notte dell’omicidio. Un’altra, precedentemente disposta dal Tribunale friulano, nella quale il dottor Francesco Piani accertò accertato nell’uomo una capacità di intendere e volere gravemente scemata.

Quest’ultima perizia fu utilizzata in Tribunale a Udine, davanti a 4 giudici diversi, in 5 processi a carico di Paglialonga. Uno di questi riguardava l’evasione dagli arresti domiciliari tre ore prima del delitto. In tutti i casi, gli era stato riconosciuto il vizio parziale di mente.