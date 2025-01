Omicidio Tominaga, affidata la perizia psichiatrica su Abd Allah Djouamaa

GUARDA IL VIDEO Sarà lo psichiatra Marco Stefanutti a effettuare la perizia psichiatrica su Abd Allah Djouamaa, uno dei tre giovani accusati di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte di Shimpei Tominaga, deceduto in ospedale a Udine lo scorso giugno dopo essere stato colpito con un pugno al volto e aver sbattuto la testa a terra in un locale del centro cittadino.

L’incarico è stato affidato al professionista dal gup Roberta Paviotti, che a dicembre aveva accolto la richiesta del difensore del ragazzo, l’avvocato Guido Galletti. Per il legale, l’esame è necessario dal momento che Djouamaa, attualmente seguito dal Csm, è affetto da alcuni disturbi che possono avere una rilevanza sulla sua capacità d’intendere e volere e la perizia ha una sua incidenza sull’analisi dell’elemento psicologico del reato. Il professionista ha a disposizione 60 giorni per il deposito della perizia, nella quale dovrà valutare anche la capacità di Djouamaa di stare in giudizio e se sussista attualmente una sua pericolosità sociale.

A fine maggio sarà discusso il rito abbreviato al quale il gup ha ammesso i tre ragazzi. Oltre a Djouamaa, sono indagati Daniele Wedam e Samuele Battistella. Fu quest’ultimo a sferrare il pugno a Tominaga.