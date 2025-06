Omicidio Tominaga, “Condanne basse tenuto conto del pestaggio all’Arancia Meccanica”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Samuele Battistella è il solo responsabile dell’omicidio preterintenzionale di Shimpei Tominaga. La condanna in primo grado inflitta oggi ha lasciato un po’ di delusione tra i legali della vittima e delle parti offese. Questi ultimi sottolineano la brutalità dell’aggressione del 23 giugno scorso, ripresa quasi totalmente dalle telecamere di videosorveglianza.

E’ in attesa di leggere le motivazioni per valutare l’eventuale impugnazione l’avvocato Alberto Tedeschi, legale della famiglia della vittima. “Credo – spiega Tedeschi – come in questo caso ci fosse il concorso da parte di tutti e tre gli imputati, come documentato dai video di quei 10 minuti di follia”.

Della stessa opinione anche il legale di Oleksandre Petrov, Ester Soramel, che oggi sostituiva Anna Caserta del Foro di Avellino. “La pena inferta per il pestaggio di Oleksandr Petrov appare bassa tenuto conto di come si sono svolti i fatti quella sera – spiega Soramel -. I video non lasciano nessuno spazio ad equivoci. E’ stato un pestaggio immotivato con tanto di sedia spaccata in testa. Una violenza indicibile. E’ stata un’Arancia Meccanica”.

Si aspettavano la condanna di 12 anni, invece, Samuele Battistella e il suo legale, che entro 3 mesi valuteranno se procedere o meno con un eventuale appello.

“La condanna è risultata di poco inferiore rispetto alle richieste del Pubblico Ministero in quanto sono state concesse le attenuanti generiche”, riferisce Stefano Arrigo, difensore Samuele Battistella.

Soddisfazione, invece, trapela dalle parole dei legali di Wedam e Djouamaa che sauspicavano l’esclusione del concorso dei loro assistiti. “Siamo riusciti a convincere il giudice che Wedam non era concorrente nel reato più grave che ha portato alla morte del povero Tominaga”, dice Tino Maccarrone, difensore di Daniele Wedam, condannato a 2 anni di reclusione per i reati di violenza e lesioni.

“Una sentenza che noi auspicavamo, in linea con le pronunce del Riesame e della Cassazione”, spiega Guido Galletti, difensore di Adb Allah Djouamaa, che ora valuta la possibilità di non impugnare la sentenza per beneficiare dello sconto di un sesto sulla pena. “Il mio assistito – aggiunge – è stato assolto dall’ipotesi di concorso morale in omicidio preterintenzionale per non aver commesso il fatto e dal reato danneggiamento. E’ stato condannato solo per i reati per i quali aveva ammesso la propria responsabilità”.