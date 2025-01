Omicidio Tominaga, Djouamaa evade dai domiciliari per andare al bar: arrestato

E’ andato al bar nonostante si trovasse ai domiciliari: Abd Allah Djouamaa torna in carcere. Il 22enne di Conegliano, uno dei tre giovani accusati di omicidio preterintenzionale in concorso di Shimpei Tominaga morto a Udine lo scorso giugno, è stato arrestato sabato mattina nella sua abitazione su disposizione del gip di Udine Roberta Paviotti. Contemporaneamente, l’ordinanza è stata notificata al suo legale, l’avvocato Guido Galletti. Il gip ha aggravato le misure cautelari nei confronti dei giovane, per la violazione di alcune prescrizioni.

Dopo la morte dell’imprenditore giapponese, il 22enne era finito prima in carcere a Udine, poi agli arresti domiciliari. La misura era stata annullata dal Tribunale del Riesame e il ragazzo sottoposto all’obbligo di dimora. Alcune settimane fa, però, il 22enne era tornato ai domiciliari per non aver rispettato gli orari nei quali gli era concesso di uscire di casa. Nonostante l’aggravamento della misura restrittiva, il giovane si è recato in un bar, dove è stato trovato dalle forze dell’ordine, che lo hanno denunciato per evasione. Il gip di Treviso lo ha quindi rimesso ai domiciliari e avvertito la collega di Udine, che ha ripristinato la custodia cautelare in carcere. Attualmente, Djouamaa è detenuto nella casa circondariale di Treviso.