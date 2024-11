Omicidio Tominaga, il caso davanti al gup tra due settimane

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’omicidio di Shimpei Tominaga approda al Gup. E’ stata fissata per il 12 dicembre l’udienza preliminare davanti al giudice Roberta Paviotti per la morte dell’imprenditore giapponese, deceduto in ospedale a Udine lo scorso giugno dopo essere stato colpito con un pugno al volto e aver sbattuto la testa a terra in un locale del centro cittadino.

Come anticipato ieri dal procuratore di Udine Massimo Lia, nella richiesta di rinvio a giudizio il pm Laura Collini ha mantenuto l’accusa di omicidio preterintenzionale per tutti e tre i ragazzi coinvolti nella vicenda: Samuele Battistella, il 20enne di Mareno di Piave che materialmente sferrò il colpo, e Daniele Wedam e Abd Allah Djouamaa, entrambi 19enni di Conegliano. I tre, inoltre, sono accusati di lesioni personali aggravate nei confronti di un 53enne amico di Tominaga, picchiato all’interno del locale, e di un 31enne ucraino, aggredito poco prima tra le strade del centro cittadino.

Per quanto riguarda Wedam e Djouamaa, accusati di concorso morale in omicidio preterintenzionale, il gup dovrà valutare la fondatezza o meno della contestazione. In agosto, infatti, il Tribunale del Riesame di Trieste, dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza del locale, aveva escluso l’imputabilità dei 19enni Abd Allah Djouamaa e Daniele Wedam per quell’ipotesi di reato. Contro quella decisione la Procura di Udine aveva fatto ricorso in Cassazione. Ricorso che, nei giorni scorsi, gli ermellini hanno dichiarato inammissibile.