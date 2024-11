Omicidio Tominaga, inammissibile il ricorso in cassazione della Procura di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Omicidio di Shimpei Tominaga, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Udine contro l’ordinanza nella quale lo scorso agosto il Tribunale del Riesame di Trieste aveva escluso l’imputabilità dei 19enni Abd Allah Djouamaa e Daniele Wedam per il concorso morale nell’omicidio preterintenzionale dell’imprenditore giapponese. L’udienza si è tenuta due giorni fa, ma la decisione degli ermellini è stata resa nota solo stamane.

“Prendiamo atto della sentenza – commenta il procuratore di Udine Massimi Lia – e ci riserviamo di leggere le motivazioni. Dal dispositivo pare di capire che la Cassazione ha ritenuto la questione di merito sulle circostanze concrete e non di legittimità. L’ipotesi di concorso morale in omicidio preterintenzionale sarà comunque mantenuta. Sarà il Gup – conclude Lia – a decidere nel merito la fondatezza o meno della contestazione”.

Tominaga morì in ospedale a Udine lo scorso giugno dopo essere stato colpito con un pugno al volto e aver sbattuto la testa a terra in un locale del centro cittadino. Ad aggredirlo fu il ventenne Samuele Battistella, accusato di omicidio preterintenzionale e tuttora detenuto in carcere. Per lui il gip di Udine Carlotta Silva ha disposto nei giorni scorsi gli arresti domiciliari a Mareno di Piave, ma il ragazzo dovrà attendere che si renda disponibile un braccialetto elettronico.

Soddisfatti i difensori di Djouamaa e Wedam, gli avvocati Guido Galletti e Tino Maccarrone. “Era la decisione – dice Galletti – che avevamo sollecitato. Il ricorso verteva su una rilettura in fatto e non di legittimità. E’ sicuramente un elemento favorevole. Nell’udienza preliminare – prosegue – il pm dovrà confrontarsi con un’ordinanza calzante, ben motivata e analitica che ha assunto una valenza di giudicato cautelare”.

“Si è avuta l’ennesima conferma – sottolinea Maccarrone – che la nostra linea difensiva ha un certo fondamento. Non nasce da capziose interpretazioni, ma solo dall’attenta visione dei filmati che esclude – conclude – qualsiasi coinvolgimento del mio assistito”.