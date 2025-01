Omicidio Tominaga, la Cassazione: “Wedam e Djouamaa non imputabili”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Daniele Wedam e Abd Allah Djouamaa non possono essere contestati né il concorso anomalo, né quello morale nell’omicidio preterintenzionale di Shimpei Tominag,a deceduto in ospedale a Udine lo scorso giugno dopo essere stato colpito con un pugno al volto da Samuele Battistella e aver sbattuto la testa a terra in un locale del centro cittadino. Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Udine contro l’ordinanza nella quale lo scorso agosto il Tribunale del Riesame di Trieste aveva escluso l’imputabilità dei due giovani per il concorso morale nella morte dell’imprenditore giapponese.

Da una parte, per gli ermellini il ricorso è inammissibile perché la Procura non si è limitata alle questioni di legittimità, ma è entrata nel merito. Dall’altra, i giudici hanno rilevato che Tominaga fu colpito quando l’aggressione a Petrov e Venturini, alla quale Djouamaa e Wedam parteciparono, era ormai conclusa, come sostenuto dallo stesso pm nelle contestatzioni. In quel momento, i due ragazzi erano fuori dal locale e non potevano immaginare che Battistella avrebbe picchiato l’imprenditore giapponese. Non vollero dunque agevolare l’aggressione, né in ragione della superiorità numerica, né neutralizzando le difese della vittima. Senza la volontà di partecipare all’azione, dicono gli ermellini, non è possibile contestare il concorso.