Omicidio Tominaga, Samuele Battistella vuole restare in carcere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Samuele Battistella vuole rimanere in carcere. Il 19enne di Mareno di Piave accusato dell’omicidio preterintenzionale dell’imprenditore giapponese Shimpei Tominaga ha rinunciato a presentare istanza al Tribunale del Riesame per ottenere gli arresti domiciliari. Lo ha affermato il suo difensore, l’avvocato Tino Maccarrone, che oggi ha incontrato in carcere a Udine sia Samuele, sia l’altro suo assistito, il 19enne Daniele Wedam di Conegliano accusato di rissa aggravata e lesioni.

Dal colloquio di oggi, è anche emerso che i due giovani non sono fuggiti dopo il ferimento di Tominaga e che fin da subito Samuele ha ammesso di aver colpito il 56enne giapponese.

L’avvocato Maccarrone, che non ha nominato alcun consulente in vista dell’autopsia prevista per domani, incontrerà i due giovani dopo aver valutato gli atti e visionato i filmati delle telecamere.