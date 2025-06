Omicidio Tominaga: solo Battistella il responsabile dell’omicidio preterintenzionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dodici anni a Samuele Battistella che sferrò il pugno causando la successiva morte di Shimpei Tominaga. Due anni a testa, invece, gli anni inflitti agli altri due imputati, Daniele Wedam e Adb Allah Djouamaa, per aver causato lesioni all’ucraino Oleksandre Petrov e all’amico di Tominaga, Giuseppe Venturini.

Queste le condanne inflitte oggi con rito abbreviato dal Gup di Udine, Roberta Paviotti, contro il giovane che la notte del 23 giugno dello scorso anno, in via Pelliccerie, a Udine, causò il ferimento mortale dell’imprenditore giapponese di 56 anni e agli altri due giovani accusati di lesioni personali.

Condanne complessive di 16 anni. Pene ridotte rispetto alle richieste del pm Laura Collini, che aveva chiesto 12 anni per Battistella -20enne di Mareno di Piave -, 10 anni per il coetaneo Daniele Wedam e 12 anni per il 22enne di Adb Allah Djouama, entrambi di Conegliano. Il Gup ha infatti assolto Wedam e Djouama dall’accusa di concorso morale in omicidio preterintenzionale.

Inoltre il Gup ha condannato Battistella a risarcire la moglie e il figlio 14enne di Tominaga con 200 mila euro e Wedam e Djouama a versare una provvisionale di 3 mila euro a Venturini e Petrov. Questa mattina nel Tribunale di Udine erano presenti solo i legali degli imputati e delle parti offese. Le motivazioni saranno depositate dal Gup entro 90 giorni.