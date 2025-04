Omicidio Topjana, il Riesame: no al carcere, Pren Shota ai domiciliari

Lascerà il carcere e andrà agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Pren Shota, il 66enne albanese residente a Sacile che era accusato in concorso con il figlio Rogert dell’omicidio di Vladimir Topjana. Questa la decisione del Tribunale del Riesame che ha accolto la tesi dell’avvocato difensore Guido Galletti, che aveva impugnato l’ordinanza del gip del tribunale di Pordenone, revocando così la custodia cautelare in carcere che vedeva detenuto l’uomo nel Castello di Pordenone.

I giudici dopo l’udienza iniziata il 24 aprile e conclusa lunedì hanno riqualificato l’ipotesi concorsuale di reato in “concorso anomalo”, di fatto accogliendo la tesi difensiva secondo la quale che il 66enne non ha favorito il figlio Rogert, autore materiale dell’omicidio di Topjana avvenuto con due colpi di pistola la sera del 6 aprile all’esterno dello Sporting Bar di Fontanafredda. Secondo la difesa e per ammissione dello stesso Pren, l’uomo non sapeva che il figlio avesse con sé una pistola e lo aveva accompagnato solo per cercare di mettere pace tra i due litiganti, in contrasto riguardo ad alcuni terreni in Albania, motivo che li aveva già portati a litigare in precedenza fuori da un locale di Sacile

La Procura di Pordenone, che aveva depositato tabulati telefonici e filmati di videosorveglianza dell’esterno del bar, mirava invece a dimostrare che il padre avesse avuto un ruolo attivo nell’omicidio, portando lui stesso l’arma con sé.

Il figlio Rogert intanto rimane detenuto nel carcere di Treviso.