Omicidio Topjana: padre e figlio restano in carcere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Padre e figlio restano in carcere. Per Rogert Shota, 34 anni, arrestato assieme al padre Pren, di 66 anni, dopo l’omicidio di Vladimir Topjana, è arrivata oggi la convalida della custodia cautelare.

Rogert Shota, assistito dall’avvocato Guido Galletti, resta il presunto autore materiale dell’omicidio di Fontanafredda. Questa mattina, davanti al giudice Marco Biagetti, nel penitenziario di Treviso ha reso alcune dichiarazioni spontanee sulle quali, al momento, il suo legale preferisce mantenere il massimo riserbo. “Sono dichiarazioni – ha evidenziato Galletti – integrative rispetto a quelle che il mio assistito aveva fornito agli investigatori subito dopo l’arresto di domenica. E’ un uomo provato, che ha preso consapevolezza di ciò che è avvenuto. Non ha mai avuto problemi con la giustizia e credo che necessiterà di un supporto psicologico”.

Confermata la custodia cautelare in carcere, gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Pordenone.

Davanti al gip Francesca Vortali è comparso anche Pren Shota assistito dall’avvocato Aldo Masserut. Se inizialmente il padre di Rogert era rimasto in silenzio, oggi ha reso alcune dichiarazioni spontanee.

Entrambi sono accusati dell’ipotesi di reato di omicidio in concorso aggravato dalla premeditazione e dall’uso dell’arma.

Sul movente dell’omicidio restano ancora delle perplessità da parte degli investigatori, che non sono del tutto convinti del fatto che Topjana sia stato ucciso a colpi di pistola, dopo una lite fuori dal bar, per questioni economiche legate ad una proprietà in Albania. Da qui la richiesta di procedere con indagini internazionali che sono state affidate all’Interpol.