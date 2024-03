Omicidio Trajkovic, definitiva la condanna a 23 anni per Ali Kashim

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ali Kashim dovrà scontare 23 anni per l’omicidio di Robert Trajkovich. Gli avvocati difensori e la procura hanno deciso di ritirare il ricorso alla corte di appello e dunque diventa definitiva la condanna davanti alla corte d’assise del primo grado. Kashim nella notte tra il 7 e 8 gennaio del 2022 aveva ucciso Robert Trajkovic per questioni sentimentali, il 17enne aveva infatti iniziato una relazione con quella che era la ex fidanzata dell’amico. Kashim aveva atteso Trajkovic all’ingresso dell’Airbnb dove dormiva la ex, c’era stata una discussione e Kashim lo ha soffocato con un laccio cercando poi di occultare il corpo nelle cantine in un sottoscala. La procura aveva chiesto in primo grado la condanna all’ergastolo per un delitto preordinato con l’aggravante dei futili motivi ma non la premeditazione, alla fine la corte ha deciso per i definitivi 23 anni.