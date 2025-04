Omicidio Tregnaghi, c’è la confessione della sospettata ai Carabinieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Abbiamo litigato e alla fine l’ho uccisa». Erika Podmenich ha confessato ai Carabinieri e ai Pm di essere stata l’autrice del delitto di Isabella Tregnaghi. Tutto è avvenuto nella casa della vittima ieri a Trieste intorno alle 13. Le due donne si conoscevano, non è chiaro il tipo di rapporto e il movente che ha portato all’omicidio, ma i fatti ormai sono acclarati.

L’allarme è stato dato dalla figlia della vittima, che da Roma, attraverso le telecamere, ha visto la donna riversa a terra e strani movimenti in casa. Sono quindi stati allertati subito i soccorsi che hanno trovato Tregnaghi ormai già morta, accoltellata alla gola. Podmenich dopo l’accoltellamento si è allontana dalla casa di via delle Beccherie 7, a pochi passi da piazza dell’Unità d’Italia, a piedi. Nel percorso si è liberata di alcuni indumenti sporchi di sangue e ha raggiunto la sua abitazione in via della Cereria. Qua ha abbandonato il coltello e i Carabinieri stanno lavorando per capire se lo ha preso in via delle Beccherie o se era uscita di casa con la lama. Ha raggiunto la sua auto, una Panda bianca provando ad allontanarsi ma venendo però fermata dai Carabinieri poco dopo in via Bramante.

Attualmente la rea confessa è nel carcere del Coroneo con l’accusa di omicidio volontario mentre i militari dell’arma sono al lavoro per capire gli intrecci tra le due che venivano descritte con caratteri profondamente diversi: appariscente la donna che ha confessato il delitto, riservata e molto educata la vittima.