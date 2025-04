Omicidio Trieste, domani udienza di convalida del fermo di Podmenich

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cosa legava Isabella Tregnaghi a Erika Podmenich e perché la donna godeva di tanta fiducia da parte dell’89enne? È questo il principale interrogativo a cui stanno cercando risposta i Carabinieri che in poche ore hanno risolto il delitto di via delle Beccherie a Trieste. Il Pm facente funzioni Federico Frezza con i sostituti Ilaria Iozzi e Andrea La Ganga stanno seguendo le indagini per appurare anche se Podmenich abbia usato un coltello preso dalla cucina di Tregnaghi o se l’arma sia stata portata da casa, un particolare che potrebbe cambiare il tipo di imputazione attualmente per omicidio volontario in omicidio premeditato.

Di certo c’è che le due donne si conoscevano altrimenti Tregnaghi non avrebbe aperto le porte di casa sua, i Carabinieri stanno quindi cerando di capire il tipo di rapporto vista la differenza di età e la mancanza, almeno apparente, di passioni in comune.

Intanto Massimo Scrascia, legale d’ufficio di Podmenich, ha incontrato più volte la donna che è molto provata, la convalida del fermo da perte del Gip è attesa domani mattina. Podmenich, come hanno confermato gli inquirenti, è sempre stata collaborativa fin dal momento del fermo e non ha mai opposto resistenza.