Omicidio Trieste, Podmenich in silenzio davanti al Gip

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere». Erika Podmenich, per l’omicidio di Isabella Tregnaghi avvenuto lunedì a Trieste, si è avvalsa del suo diritto davanti al Gip Marco Casavecchia dove si è tenuta l’udienza di convalida del fermo alla presenza del Procuratore facente funzioni Federico Frezza e dei Pm Ilaria Iozzi e Andrea La Ganga. La donna ha comunque intenzione di collaborare: «Rilascerà dichiarazioni spontanee nei prossimi giorni – ha spiegato Massimo Scrascia, legale della donna – in questo momento è molto provata e per questo si è avvalsa del suo diritto. Noi ci siamo opposti alla convalida del fermo e abbiamo chiesto gli arresti domiciliari».

Sul fronte delle indagini a quanto trapela il coltello non era già presente in via delle Beccherie, luogo dell’omicidio, e sarebbe stato portato da Podmenich che al momento del delitto indossava dei guanti e prima avrebbe tentato di soffocare la donna con una sciarpa e poi le avrebbe tagliato la gola. La vittima si sarebbe difesa con forza.

La novità e la presenza di tre Pm sarebbe legata a due episodi su cui stanno indagando la squadra mobile della Questura di Trieste e la Polizia Locale che riguarderebbero il furto a casa di altre due donne anziane, episodi contestati a Podmenich davanti al Gip e sui quali la donna si è avvalsa ancora una volta della facoltà di non rispondere.

Nei due episodi le vittime sarebbero state drogate in due locali pubblici e poi a una sarebbero stati portati via degli ori dalla casa, la seconda invece sarebbe stata vittima di un incidente stradale in Carso su una strada bianca, episodio molto particolare e sul quale la Locale sta facendo approfondimenti.