Omicidio Tulissi, a Venezia prima udienza dell’appello ter

Prima udienza questa mattina nell’aula bunker di Venezia per l’appello ter per l’omicidio di Tatiana Tulissi. Alle 9.15, in Corte d’assise d’appello, è ripartito il processo che vede imputato l’imprenditore friulano Paolo Calligaris per l’uccisione dell’ex compagna, freddata a Manzano l’11 novembre 2008 con tre colpi di pistola. Per il 55enne manzanese si tratta del sesto grado di giudizio. Nel 2019, il gup di Udine lo riconobbe colpevole dell’omicidio e gli inflisse 16 anni di reclusione.

Due anni dopo, fu assolto dalla Corte d’assise d’appello di Trieste. Nel 2022 la Cassazione annullò la sentenza e il caso finì nella città lagunare. Il 20 dicembre 2023, la Corte d’assise d’appello di Venezia confermarono i 16 anni inflittigli a Udine. Lo scorso anno, però, la sentenza è stata annullata dagli ermellini, rinviando il procedimento davanti a un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Venezia. A difendere l’imprenditore manzanese sono gli avvocati Alessandro Gamberini e Rino Battocletti, che oggi chiederanno la riapertura del dibattimento e l’acquisizione del fascicolo d’indagine. La famiglia Tulissi è rappresentata dall’avvocato Laura Luzzatto Guerrini.