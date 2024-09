Omicidio Tulissi, La Cassazione annulla la sentenza di condanna dell’appello bis

Omicidio di Tatiana Tulissi, tutto da rifare: il processo a Paolo Calligaris torna in Corte d’Assise d’Appello. Di nuovo. La Cassazione ha annullato la sentenza dell’appello bis con cui la Corte d’Assise d’Appello di Venezia a dicembre 2023 aveva confermato la sentenza con cui nel 2019 il Gup di Udine aveva condannato l’imprenditore friulano a 16 anni di reclusione per la morte dell’ex compagna, freddata l’11 novembre 2008 con tre colpi di pistola a Manzano.Il processo, dopo 16 anni, giunge quindi al sesto grado di giudizio. Due anni dopo la condanna del Gup di Udine, il 55enne manzanese fu assolto dalla Corte d’Assise d’Appello di Trieste, ma nel 2022 la Cassazione annullò la sentenza e il caso approdò alla Corte d’Assise d’Appello di Venezia.

Alla fine dell’anno scorso, i giudici lagunari hanno confermato la sentenza di primo grado, compresa la provvisionale di circa 450mila euro a favore della famiglia della vittima. Da qui l’ultimo ricorso in Cassazione. E ora ci sarà l’appello ter, davanti a un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Venezia.”Una decisione – dice il difensore di Calligaris, l’avvocato Rino Battocletti – che ritenevo doverosa. Quella del 2023 era una sentenza suicida, come scritto nel ricorso in Cassazione. Doveva essere annullata”, conclude.