Omicidio di Udine: l’indagato era evaso per andare alla festa di Capodanno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ieri notte non avrebbe dovuto essere alla festa di Capodanno. Anderson Vasquez Dipres, il 34enne di origini dominicane indagato per l’omicidio di Ezechiele Mendoza Gutierrez ucciso ieri mattina al Laghetto Alcione di Udine, si trovava infatti ai domiciliari dai quali è evaso per partecipare al veglione. L’uomo, a carico del quale la Procura di Udine oggi ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio volontario, questo pomeriggio è stato interrogato in carcere per circa 4 ore dal pm Elisa Calligaris. Come riferito dal procuratore di Udine Massimo Lia, il 34enne non si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Anderson Vasquez Dipres è stato arrestato ieri sera in casa dei familiari a Tarvisio dai carabinieri in quasi flagranza di reato. L’uomo è stato trovato con alcune ferite alle mani e con i vestiti sporchi di sangue. Resta da capire come abbia potuto raggiungere la località montana visto che, stando alle prime ricostruzioni, ieri mattina l’indagato è fuggito precipitosamente dal luogo del delitto, lasciando sul posto la propria automobile e gettando via il cellullare. Gli inquirenti sarebbero sulle tracce di una persona che avrebbe aiutato il 34enne a raggiungere Tarvisio.Il delitto è avvenuto attorno alle 8, al termine di una festa di Capodanno. Durante una lite per futili motivi, la vittima è stata colpita alla gola con un coccio di vetro. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari, che hanno trasportato il 31enne all’ospedale cittadino in codice rosso. Le ferite, però, sono risultate fatali.