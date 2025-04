Omicio Toffoli, la Cassazione annulla l’ergastolo a Paglialonga

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Omicidio Toffoli, la prima sezione della Cassazione ha annullato la sentenza con cui lo scorso luglio la Corte d’Assise di Trieste aveva confermato la condanna all’ergastolo in primo grado per Vincenzo Paglialonga. L’annullamento è stato deciso per verificare l’imputabilità del 43enne accusato dell’omicidio di Lauretta Toffoli, la 74enne sua vicina di casa uccisa la notte del 7 maggio 2022 con 38 coltellate nella sua abitazione in via della Valle a Udine. Paglialonga era stato condannato nell’ottobre 2023 alla pena massima dalla Corte d’Assise di Udine. Il procedimento è stato rinviato alla Corte d’Assise d’Appello di Venezia.