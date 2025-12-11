Oncologia: 20 mila firme per la senologia di Tolmezzo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 20 mila firme per chiedere che gli interventi di chirurgia mammaria tornino all’ospedale di Tolmezzo. Andos Odv e Associazione oncologica Alto Friuli odv hanno consegnato al presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin, e a numerosi consiglieri regionali, le firme raccolte nel 2025 sottolineando come l’equipe sia stata spostata a San Daniele solamente per un problema amministrativo. Il nodo è legato al conteggio degli interventi che non consente ad Agenas di eseguire un computo complessivo delle due sedi nonostante sia la stessa equipe che opera nelle due strutture. È stato inoltre sottolineato quanto il territorio montano sia complesso e per questo necessiti di una attenzione particolare. Bordin ha spiegato che la petizione sarà portata in Terza commissione «mi auguro – ha aggiunto il presidente – che venga posta attenzione al paziente e che i processi di riforma possano risultare il meno impattanti possibile per i territori».

Sempre in tema oncologico i consiglieri di Civica Fvg, Simona Liguori, del Movimento 5 Stelle, Maria Rosaria Capozzi, Furio Honsell di Open Fvg, e Luca Braidotti, segretario provinciale di Udine del Pd, vanno all’attacco sulla rete del Friuli Venezia Giulia dopo la denuncia di Acoi, i chirurghi italiani, che hanno auspicato una revisione del documento. «Ora la giunta esca dalla torre d’avorio e ascolti i professionisti».