Ondata di furti: Friuli in balia dei ladri trasfertisti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Partono dalla periferia di Milano e raggiungono il Friuli dove, nel giro di poche ore, razziano più abitazioni possibili. Poi, con i borsoni colmi di gioielli, orologi delle più prestigiose marche e denaro contante, fanno rientro in Lombardia. Sono i ladri trasfertisti che, ormai da settimane, imperversano nella nostra Regione. Ma, più in generale, battono tutto il Nord Italia.

Non una banda isolata ma più bande, che probabilmente fanno capo ad un’unica organizzazione criminale dedita ai furti. I componenti sono di nazionalità albanese e hanno un modus operandi collaudato: rubano auto e telepass e di volta in volta, per non dare troppi riferimenti alle forze dell’ordine che in questi periodi hanno intensificato i controlli, se li scambiano.

Non scelgono preventivamente gli obiettivi da colpire ma vanno per tentativi. E, proprio per questo, non sempre i colpi vanno a segno. Generalmente forzano una porta d’ingresso o praticano un foro su un infisso. Poi, una volta dentro, mettono a soqquadro l’abitazione fino a quando non trovano qualcosa di valore da rubare.

E’ su questi elementi che carabinieri e polizia stanno lavorando nel tentativo di arginare l’ondata di furti in atto, soprattutto, tra le province di Pordenone e Udine.

Otto, soltanto nella giornata di ieri, le case prese di mira dai ladri tra Chions, San Vito al Tagliamento, Aviano, San Quirino, Sacile, Cordenons e Pordenone.

A Udine, invece, sta emergendo un’altra tecnica ormai rodata. Quella di seguire gli spostamenti delle badanti e degli anziani che assistono. Così da studiare le loro abitudini che, quasi sempre, sono routinarie. Scegliere gli orari nei quali agire, indisturbati, diventa quindi un gioco da ragazzi.