Ondata di furti: servizio di controllo straordinario dei carabinieri

Un cantiere edile, in via Amalteo a Fontanafredda, è stato preso di mira dai ladri. Ignoti, tra venerdì scorso e ieri, hanno forzato un container dentro il quale c’erano vari attrezzi per la carpenterie. Il danno, pur non essendo ancora stato quantificato, è ingente. Indagano i carabinieri. E proprio per prevenire i furti, i militari dell’Arma hanno predisposto un servizio di pattugliamento del territorio tra Pordenone, Zoppola e Fiume Veneto, con il coinvolgimento di dieci militari, a bordo di 5 pattuglie. Nel corso del servizio sono state controllate, in totale, 39 autovetture e identificate 43 persone. Molte le telefonate al 112 da parte di cittadini che hanno segnalato macchine o persone “sospette”, tutte oggetto di immediati e rigorosi controlli da parte dei carabinieri, ma con esito negativo.