Nubifragio a Trieste, oltre 250 interventi

Due violenti nubifragi si sono abbattuti ieri sera nella zona di Trieste, Muggia e Gorizia causando danni, allagamenti e smottamenti, uno dei quali ha investito un’automobile.

l primo temporale ha investito la costa triestina intorno alle 19 ed è durato circa un’ora; il secondo è arrivato intorno alle 21 e per circa mezz’ora ha sferzalo la città, la costa e l’altopiano.

Alla stazione di Trieste-Molo Fratelli Bandiera è stata rilevata un’intensità di pioggia massima di 37 mm in mezz’ora e di 41 mm in un’ora con accumuli giornalieri intorno a 100 mm in città e nei dintorni.

Sono state oltre 250 le segnalazioni ai Vigili del Fuoco e al Nue per dissesti e allagamenti che hanno interessato, in particolare, piazza Unità d’Italia, l’area della stazione ferroviaria, le Rive e viale Miramare che è stato chiuso al traffico a causa dell’acqua alta. In via dell’Eremo uno smottamento ha investito un’auto in sosta. Numerosi i black out nella fornitura di energia elettrica e nei collegamenti telefonici e internet. Numerose le segnalazioni anche per caduta di rami e alberi, allagamenti di negozi, scantinati e cantine.