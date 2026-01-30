Ondata di solidarietà avvolge i 4 figli di Natacha dopo la morte della madre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Natacha Misisca si è spenta la sera del 14 gennaio, due giorni prima di compiere 35 anni, a soli quattro mesi dalla nascita del suo quarto figlio. Poche settimane dopo il parto le era stato diagnosticato un tumore al pancreas con metastasi al fegato. Da quel momento per la donna, molto conosciuta in Friuli per il suo lavoro di doula, era iniziata una corsa contro il tempo che non le ha lasciato scampo.

Al dolore per la sua scomparsa sta rispondendo una catena di solidarietà fatta di gesti semplici e concreti. A Udine Nord, nel punto vendita NaturaSì, un cartello tra gli scaffali invita i clienti a contribuire con una “spesa sospesa” per sostenere la famiglia di Moruzzo rimasta senza la madre. Un’iniziativa che si affianca a quella nata a Pagnacco, nel negozio di unghie Gold Finger, dove diversi clienti portano generi alimentari — pasta, biscotti e beni di prima necessità — destinati al marito di Natacha, Pasquale Germanese e ai quattro bambini, di 11, 9 e 7 anni, oltre all’ultimo arrivato, un neonato di appena quattro mesi.

Accanto agli aiuti nei negozi, continua a crescere anche la raccolta fondi online sulla piattaforma 4fund, che ha già superato i 20 mila euro. I contributi serviranno a sostenere i figli nelle spese quotidiane, nell’istruzione e nell’assistenza. Un aiuto concreto, mentre una comunità prova a colmare un’assenza che pesa come un vuoto.