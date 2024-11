Onorificenze al Merito: premiati quindici friulani per il loro contributo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, questa mattina il prefetto di Udine ha conferito le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente Sergio Mattarella a quindici friulani che si sono distinti per il loro impegno alla crescita e al benessere della comunità.

Riconoscimenti che raccontano storie, storie di uomini che hanno lasciato o fatto qualcosa per gli altri e il territorio. Vicende come quella dell’imprenditore Albertino della Siega che ha istituito tre borse di studio per studenti in difficoltà dopo il prematuro decesso del fratello. O come quella nell’ex primo cittadino di Campolongo-Tapogliano, il geometra Giovanni Luigi Cumin, il primo sindaco del Comune che nel 2009 riuscì ad unificare anche sotto la sua spinta, ora attivo con le associazioni del territorio e la pro loco. E poi ci sono riconoscimenti al merito, come quello al dottor Alessandro Fontanelli, cardiologo di fama e poeta, insignito del titolo di cavaliere per i suoi meriti in campo cardiovascolare.

Tra i premiati, figura anche Germano Zorzettig, imprenditore e figura di spicco nell’ambito agricolo. Titolare dell’azienda agricola La Sclusa, Zorzettig è stato presidente per 15 anni dell’Ente Certificazione Vini e Prodotti Italiani di Qualità, contribuendo allo sviluppo e alla certificazione della qualità vinicola italiana.

Ma l’onorificenza forse più peculiare e partita dal basso è quella conferita al capogruppo degli alpini di Terenzano e Cargnacco Ido Ziraldo. Punto di riferimento di Pozzuolo del Friuli, soprattutto per il suo impegno nella tutela e nell’accoglienza del tempio nazionale Madonna del Conforto di Cargnacco, nell’ambito delle onoranze ai caduti e dispersi in guerra.

E tra le tante storie segnaliamo anche quella della direttrice del Coro Giovanile Regionale, Fabiana Noro, premiata con l’onorificenza per il suo importante contributo alla cultura musicale. Noro dal 2003 dirige il Coro Polifonico di Ruda, una formazione corale maschile di quaranta elementi che ha portato in tournée in tutto il mondo.

L’elenco dei premiati si completa con gli ufficiali Loris Michelutti e Osvaldo Polonia e i cavalieri Paolo Baldo, Enzo D’Angelo, Francesco Maffei, Enzo Malcangi, Marco Monfredo, Luigi Sindaco e Igor Sverzut.