Open day al cantiere di restauro del Foro di Aquileia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato l’antico Foro Romano, attualmente in fase di restauro, il protagonista dell’Open Day oggi in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, in programma tra ieri e domani. Le visite guidate hanno riguardato la zona degli scavi, con approfondimenti sull’archeologia sperimentale e sull’arte contemporanea.

I visitatori hanno così potuto osservare da vicino il lavoro degli archeologi, scoprendo curiosità e dettagli dell’affascinante storia del sito direttamente dai restauratori impegnati sul campo. Si è trattato di un’occasione unica per conoscere i risultati delle più recenti campagne di scavo e per osservare in presa diretta l’operato di chi studia e protegge i resti dell’Aquileia romana. Dalle Grandi Terme al teatro, dal decumano al foro e al porto fluviale con la sua sponda orientale fino alla domus dei Putti Danzanti, i partecipanti si sono potuti immergere in un vero e proprio viaggio nel tempo tra le meraviglie di una delle capitali della romanità.

Il programma è frutto della sinergia tra Fondazione Aquileia, Comune, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e diversi altri enti del territorio.