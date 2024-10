Operaio morto al cantiere Lidl: ditta condannata a una sanzione di 32mila euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ finito con la condanna a una sanzione di poco più di 32mila euro per la ditta Mozzon Daniele di Pordenone il processo in Tribunale a Udine per l’omicidio colposo di Nikoll Prekpalaj, operaio di 34 anni deceduto nel 2021 mentre lavorava nel cantiere del supermercato Lidl in viale Venezia nel capoluogo friulano. A infliggere la pena è stato il giudice Daniele Faleschini Barnaba, che ha assolto con formula piena Roberto Comarella, 59 anni di Valdobbiadene, assieme alla società veneta Comarella srl. Per Comarella, difeso dagli avvocati Valentina Franchin e Marco Grotto di Vicenza, il pm aveva chiesto un anno e 6 mesi di reclusione.

ll fatto risale al pomeriggio del 27 aprile di tre anni fa, quando la vittima di origine kossovara stava rimuovendo parte della copertura dello stabile, quando finì in un lucernario, precipitando per sei metri. L’impatto al suolo fu fatale.

Per quella vicenda, nel giugno dello scorso anno il gup di Udine aveva assolto il proprietario dell’azienda per cui Prekpalaj lavorava, un 40enne di Tavagnacco che era anche fratello della vittima, e il coordinatore del cantiere, un gemonese di 58 anni. Il titolare della Mozzon, invece, aveva patteggiato un anno e 6 mesi di reclusione, pena sospesa.

Il difensore della Mozzon, l’avvocato Enrico Bevilacqua, ha annunciato ricorso in appello riservandosi di valutare le motivazioni della sentenza.