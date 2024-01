Operaio cade da una scarpata lungo la A28

Infortunio sul lavoro questa mattina a Sacile. Un operaio di circa 40anni, al lavoro in un cantiere aperto lungo la A28, è precipitato da una scarpata ruzzolando per circa 6 metri. L’uomo è caduto in un punto impervio, raggiunto con difficoltà dai vigili del fuoco e dai sanitari.

Una volta raggiunto, il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in condizioni serie. Le operazioni sono state seguite in collaborazione con gli uomini della polizia Stradale.