Infortunio sul lavoro, ieri sera, alla Saldoplast di via Codis a Zoppola. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cordovado e del personale dello Psal dell’Azienda sanitaria, un operaio di 51 anni del posto, spostando dei pannelli è stato colpito ad una gamba da uno di questi.

L’uomo, soccorso da personale sanitario del 118, è stato condotto all’ospedale di Pordenone. Ha riportato un trama all’arto.