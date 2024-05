Infortunio sul lavoro all’azienda vincola Aquila del Torre di Povoletto. Un operaio di 28 anni, residente a Tarcento, mentre era impegnato ad effettuare lavori di manutenzione sul radiatore di un macchinario è stato investito al viso, per cause in corso di accertamento, da un getto di vapore.

L’uomo, soccorso da personale sanitario del 118, è stato condotto all’ospedale di Pordenone. Non è in pericolo di vita.