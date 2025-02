Operaio si lesiona un ginocchio mentre taglia un albero a scuola

Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina alla scuola dell’infanzia Giacomo Centazzo di Udine. Per cause in corso di accertamento, un operaio di 50 anni, dipendente della cooperativa Solidarietà, si è procurato con la motosega una lesione ad un ginocchio mentre era intento a tagliare un albero. L’uomo, soccorso da personale sanitario, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul posto oltre ai carabinieri del Radiomobile anche personale dello Psal dell’Azienda sanitaria.