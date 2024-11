Operaio straniero ferito e abbandonato a Grado

Giovedì scorso, un operaio egiziano di 53 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’altezza di circa tre metri, probabilmente mentre lavorava in un cantiere. Invece di ricevere soccorso immediato, la vittima è stata prelevata da ignoti e abbandonata davanti a un distributore di benzina a Grado.

L’allarme è stato dato dal gestore della stazione di servizio, che ha permesso il rapido intervento del 118. L’operaio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine in codice rosso. Sebbene cosciente, presentava diversi traumi.

L’incidente rimane avvolto nel mistero, poiché l’uomo, regolare in Italia e residente a Milano, non ha ancora fornito dettagli sulla dinamica dei fatti. Le autorità stanno indagando per fare luce sulle responsabilità legate al mancato soccorso.

Nel frattempo, l’episodio ha suscitato reazioni tra esponenti di centrosinistra, che chiedono un rafforzamento dei controlli per combattere il fenomeno dello sfruttamento lavorativo.

“Quanto accaduto è un attacco alla dignità dei lavoratori”, ha commentato la segretaria regionale del Pd Caterina Conti, che ha chiesto un maggiore impegno nel combattere il lavoro nero e il caporalato, anche per tutelare le imprese oneste. Anche il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg Furio Honsell ha sottolineato la “necessità di misure più rigorose per proteggere i lavoratori”. Infine, la consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra, Serena Pellegrino, ha evidenziato l’urgenza di “prevenire tragedie future e rafforzare i controlli”.