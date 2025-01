Operaio travolto dalla porta di un trabattello

Un operaio di 48 anni, di nazionalità rumena, è rimasto ferito questa mattina dalla porta di un trabattello che, per cause in corso di accertamento, si è improvvisamente staccata e lo ha colpito alla testa.

L’infortunio è avvenuto alla Dhl di Pavia di Udine. L’uomo, dipendente di una ditta esterna, stava eseguendo lavori di manutenzione allo stabile della ditta quando, appunto, parte del basamento lo ha travolto.

Soccorso da personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco, è stato trasferito in condizioni serie (codice arancione) all’ospedale di Udine. Non sarebbe però in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giovanni al Natisone insieme a personale dello Psal dell’Azienda sanitaria.