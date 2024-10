Operatività in ambienti impervi: gli alpini della Julia si addestrano in Slovenia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ottavo reggimento alpini della Brigata Julia ha partecipato in Slovenia all’esercitazione multinazionale “Triglav Star 2024”. Un’attività, condotta dai militari italiani insieme agli eserciti di Stati Uniti, Regno Unito, Slovenia, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Macedonia e Romania, che ha permesso agli stessi di consolidare e migliorare l’operatività in montagna e, in particolare, su terreni impervi.

La prima fase dell’esercitazione è stata dedicata all’avvicinamento all’ambiente montano. I vari reparti hanno condiviso procedure e tecniche di arrampicata, movimento e orientamento diurno e notturno. Particolare attenzione è stata posta sulla sicurezza, sul recupero e sul trasporto di feriti.

La seconda fase, più complessa e articolata, ha coinvolto le unità in un’attività continuativa di oltre 72 ore.

L’esercitazione ha visto il personale italiano pianificare e condurre attività tattiche offensive e difensive diurne e notturne.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso l’esercitazione ancora più impegnativa, mettendo a dura prova la resistenza e l’adattabilità dei militari.