Si spacciano per operatori bancari, frodi telefoniche ai clienti di Banca 360

Frodi che avvengono attraverso telefonate nelle quali i malviventi si spacciano come operatori di Banca 360 Credito Cooperativo Fvg. E’ ciò che denuncia l’istituto bancario in una mail inviata ai propri clienti, invitandoli a fare attenzione a possibili raggiri.

“Spesso i malfattori – sottolinea l’istituto di credito – utilizzano le tecniche di “spoofing” per accreditarsi come operatori del nostro istituto: la telefonata sembrerà provenire da numero di telefono della banca ma si tratta del mascheramento del vero numero di provenienza. Attraverso questa modalità la telefonata sembra provenire da entità affidabile e di fiducia”. Banca 360 Credito Cooperativo Fvg ricorda come la banca non effettui richieste via telefono di esecuzione pagamenti o bonifici. In caso di dubbio il consiglio è quello di contattare la propria filiale ai numeri di telefono reperibili sulla pagina internet dell’istituto bancario.