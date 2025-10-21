Operazione antidroga sulle corriere a Maniago: controllati 320 studenti

Nella mattinata di oggi i Carabinieri di Maniago hanno effettuato una massiccia operazione antidroga sui bus dell’Atap in arrivo nel polo studentesco. I controlli hanno interessato le linee che collegano Maniago a Pordenone, Aviano, Claut, Spilimbergo, nonché alcune navette di raccordo.

All’operazione hanno partecipato la Polizia Locale di Maniago e l’unità cinofila della Polizia Locale di Azzano Decimo.

Le operazioni si sono svolte alla presenza e con la collaborazione dell’Ufficio Security di Atap, rappresentato da Alessandro Esposito, e di alcuni tecnici aziendali. Circa 320 gli studenti controllati e un solo caso sospetto, a quanto risulta, dovuto al fumo di marijuana il giorno precedente.

Soddisfatto l’assessore alla Sicurezza del Comune di Maniago, Leonardo Esposito: “Si è trattato di un’attività di prevenzione che noi sosteniamo con forza e che ripeteremo”, ha detto.