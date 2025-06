Operazione interforze, chiuse le indagini per sei indagati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Udine ha notificato l’avviso di chiusura indagini ai difensori delle sei persone arrestate nel quadro dell’operazione interforze condotta l’8 aprile nell’hinterland udinese, che ha coinvolto 20 persone, tutte di etnia sinti, accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, al furto, alla rapina, al riciclaggio e all’auto riciclaggio. Si tratta di Claudio Braidic, 53 anni considerato il capo dell’organizzazione, Tomas Braidic, 29 anni, Manuel Braidic, 34 anni, tutti sottoposti alla misura cautelare in carcere, oltre ad Ales Breznikar, sloveno di 44 anni, e alle 33enni Tatiana Braidic e Caterina Kari, che si trovano agli arresti domiciliari.

In particolare, ai sei indagati sono contestate a vario titolo 17 truffe commesse tra il 2023 e il 2024, per un bottino di oltre mezzo milione di euro. Tutti i raggiri sono stati compiuti con il cosiddetto metodo Braidic: la vittima veniva agganciata con la scusa di acquistare un mezzo di trasporto o altri beni e allettata con la proposta di un facile guadagno con il sistema del cambio di banconote. Quando il malcapitato consegnava il denaro perché venisse contato, i truffatori si dileguavano con la somma.

Per quanto riguarda gli altri 16 indagati non sottoposti a misura cautelare, ia fine luglio ci sarà un’incidente probatorio per l’analisi del materiale elettronico, cellulari e telecamere, sequestrato durante l’operazione.