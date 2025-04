Operazione interforze, gli arrestati non rispondono

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si sono avvalse della facoltà di non rispondere davanti al gip di Udine Giulia Pussini quattro delle sei persone arrestate nel quadro dell’operazione interforze di martedì scorso nell’hinterland udinese, che ha coinvolto 20 persone, tutte di etnia sinti. L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, al furto, alla rapina, al riciclaggio e all’auto riciclaggio. In un anno e mezzo, la banda avrebbe accumulato un bottino di mezzo milione di euro.

Davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia sono comparsi Claudio Braidic, 54 anni di Pradamano considerato il capo del sodalizio, Manuel e Tatiana Braidic, entrambi 34enni di Pradamano, e Ales Breznikar, sloveno di 42 anni. L’avvocato Piergiorgio Bertoli ha chiesto per Manuel e Tatiana la revoca della misura cautelare in carcere e la remissione in libertà. In alternativa ha domandato gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. L’avvocato Andrea Castiglione ha chiesto la liberazione dello sloveno, o in alternativa l’obbligo di dimora a Lignano o gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Infine, gli avvocati Bertoli e Guido Galletti hanno annunciato che ricorreranno al Tribunale del riesame contro la misura in carcere per Claudio Braidic.

Le altre due persone arrestate, Tomas Braidic e Caterina Kari, 30 e 33 anni residenti a Buttrio e difesi dall’avvocato Riccardo Prisciano, saranno ascoltati nei prossimi giorni.