Operazione interforze, in sei davanti al Gup: verso il giudizio abbreviato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ cominciata oggi davanti al Gup di Udine Roberta Paviotti l’udienza preliminare per le sei persone arrestate e poste in misura cautelare dopo l’operazione interforze scattata all’alba dell’8 aprile nell’hinterland udinese, che ha coinvolto 20 persone, tutte di etnia sinti, accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, al furto, alla rapina, al riciclaggio e all’auto riciclaggio. In particolare, ai sei indagati erano contestate a vario titolo 17 episodi commessi tra il 2023 e il 2024, per un bottino di oltre mezzo milione di euro.

Si tratta di Claudio Braidic, 53 anni considerato il capo dell’organizzazione, Tomas Braidic, 29 anni, Manuel Braidic, 34 anni, tutti sottoposti alla misura cautelare in carcere, Ales Breznikar, sloveno di 44 anni, in carcere per altri reati, e alle 33enni Tatiana Braidic e Caterina Kari, che si trovano agli arresti domiciliari.

I loro difensori, a fronte dei risarcimenti alle vittime di buona parte delle truffe e dei furti seguiti da remissione di querela, hanno preannunciato l’intenzione di chiede l’ammissione al rito abbreviato. La prossima udienza è stata fissata per il 19 novembre.