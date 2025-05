Operazione interforze, restano in carcere 3 delle 6 persone arrestate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Restano in carcere tre delle sei persone arrestate nel quadro dell’operazione interforze dell’8 aprile nell’hinterland udinese, che ha coinvolto 20 persone, tutte di etnia sinti, accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, al furto, alla rapina, al riciclaggio e all’auto riciclaggio. Il Tribunale del Riesame di Trieste, infatti, ha respinto il ricorso contro la misura cautelare in carcere per Claudio Braidic, 54 anni di Pradamano considerato il capo del sodalizio difeso dagli avvocati Piergiorgio Bertoli e Guido Galletti, Manuel Braidic, 34 anni di Pradamano, e Tomas Braidic, 30 anni di Buttrio difeso dall’avvocato Fabio Crea.

Lo stesso Tribunale ha poi disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per Tatiana Braidic, 34 anni di Pradamano, Ales Breznikar, sloveno di 42 anni difeso dall’avvocato Andrea Castiglione, e per Caterina Kari, 33 anni di Buttrio. I tre sono ancora rinchiusi in carcere per l’indisponibilità dello strumento di sorveglianza. Per questo motivo, oggi l’avvocato Riccardo Prisciano ha chiesto al gip di Udine i domiciliari ‘semplici’ per Kari. “E’ inammissibile – spiega il legale – che la madre di un bimbo di 6 mesi sia costretta in carcere perché, a quanto pare, manca un account online a cui collegare il braccialetto”.

Sempre oggi, infine, il Riesame di Udine si è espresso in merito a tre dei quattro immobili sequestrati nel corso dell’operazione. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha dissequestrato la casa di Cargnacco, abitazione di Manuel e Tatiana Baraidic, e ha respinto la richiesta di dissequestro per l’ufficio di Manzano. Il togato si è riservato di decidere in merito alla villa sequestrata a Buttrio.