Operazione mare sicuro: 21 persone salvate e 15 barche soccorse

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 21 persone salvate in 15 interventi, 12 unità soccorse per problemi al motore, incagli e avverse condizioni meteo e solamente 53 sanzioni a fronte di 2.157 controlli nel diporto nautico. Sono i numeri dell’operazione Mare e laghi sicuri iniziati a giugno e conclusasi a settembre e svolta dalla direzione marittima del Friuli Venezia Giulia della Capitaneria di porto diretta dal capitano di vascello Luciano Del Prete. L’attività con circa 100 militari e 15 unità navali si è svolta tra la foce del Tagliamento alla baia del lazzaretto. Tre purtroppo i decessi di cui 2 di bagnanti, numeri in linea con quelli del 2023 anche se in questa stagione sono aumentati gli interventi per bagnanti disperi in mare a causa di malori. Non rientra nel computo dell’operazione il salvataggio degli oltre 80 passeggeri della motonave Audace che ha rischiato di affondare a metà giugno al largo di Grado. Si conferma quindi la grande attenzione degli utenti del Friuli Venezia Giulia. «Fondamentale – ha aggiunto Del Prete – è stata la preliminare attività di sensibilizzazione ed informazione da parte del personale della Capitaneria di porto grazie anche alle nuove proposte sui canali social».