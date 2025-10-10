Operazione Oscar, rintracciati a Pordenone cinque stranieri irregolari: espulsi

0
Cinque cittadini stranieri irregolari sono stati rintracciati ed espulsi dal territorio nazionale dalla polizia a Pordenone. L’attività s’inserisce nell’ampia operazione nazionale “Oscar 16”, finalizzata al rafforzamento dei controlli sul territorio e alla tutela della sicurezza pubblica.
L’operazione è stata condotta in stretta collaborazione tra l’Ufficio immigrazione della Questura, le specialità della polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali.
Dall’inizio dell’anno, la Questura di Pordenone ha già eseguito 45 espulsioni di migranti irregolari.