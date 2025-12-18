  • Aiello del Friuli
giovedì 18 Dicembre 2025
Operazioni sospette di cinesi non segnalate, ragioniere nei guai

Violate le norme antiriciclaggio,
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ accusato di aver violato le norme antiriciclaggio. Nei guai è finito un ragioniere, legale rappresentante di una società di consulenza fiscale con sede a Padova e un ufficio a Pordenone. Un’ispezione antiriciclaggio, condotta dalla guardia di finanza, ha permesso di appurare come lo stesso consulente prestasse assistenza fiscale soprattutto a cinesi, molti dei quali già sottoposti ad attività amministrativa o penale.

I riscontri hanno permesso di accertare che il professionista, pur essendo obbligato, non identificato 77 clienti né conservato la documentazione afferente agli stessi. Non ha inoltre inviato alcuna segnalazione per operazioni sospette, nonostante la presenza di anomalie concernenti 14 clienti, che sono risultati coinvolti in procedimenti penali o che comunque hanno effettuato operazioni sospette. Come frequenti prestiti di denaro, cessioni d’azienda con omessa indicazione di somme incassate, emissione di assegni postdatati o aver aumentato esponenzialmente e repentinamente il loro volume d’affari.

Nei giorni scorsi, sempre la guardia di finanza di Pordenone, aveva contestato ad un’altra società di consulenza fiscale e ad un avvocato diverse violazioni in merito agli obblighi di adeguata verifica della clientela e l’inoltro di segnalazioni per operazioni sospette.

