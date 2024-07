Opere pubbliche finanziate con il PNRR, l’Ance fa chiarezza

Oggi, venerdì 12 luglio 2024, presso la Sala Convegni di Confindustria Udine in Via Carlo Melzi, 2 a Udine, ANCE Alto Adriatico e ANCE Udine hanno organizzato un incontro di aggiornamento in tema di lavori pubblici assieme all’Avv. Valentina Mingo e all’Avv. Alberto Gaz.

“Obiettivo dell’incontro odierno è stato fare chiarezza su alcuni temi su cui ci sono ancora parecchie incertezze da parte delle nostre imprese, come i principi DNSH, centrali nei bandi finanziati con il PNRR, il CCNL e le procedure dei subappalti,” ha esordito Angela Martini, Presidente di ANCE Udine, all’inizio dell’evento.

Il regolamento europeo che richiama il PNRR esplicita la necessità del rispetto dei principi DNSH nelle opere finanziate dallo stesso, non solo nella fase di esecuzione ma anche in ogni fase, dalla definizione del bando alla realizzazione dell’opera. “Tutto questo vale nella teoria, poi nella pratica ci sono state diverse difficoltà dovute al fatto che non esiste una norma che recepisce il regolamento europeo, ma solo una guida operativa e una serie di checklist che riassumono i principali elementi di verifica richiesti,” ha raccontato l’avv. Mingo.

Diversi i punti d’ombra: dalla mancanza di definizione delle competenze dei soggetti coinvolti, alla non chiarezza sul processo amministrativo da adottare per il principio DNSH, dalla confusione se sia un’autocertificazione o un’autorizzazione, alla mancanza della norma nazionale.

Nella seconda parte dell’evento, con l’avv. Alberto Gaz si è parlato di requisiti richiesti dal PNRR e in particolare dell’art. 47 del d.l. 77/2021 volto a favorire l’occupazione giovanile e femminile, delle varie implicazioni per gli operatori economici. Si è quindi approfondito il tema del contratto di lavoro applicabile allo specifico appalto e dell’obbligo di equivalenza in caso di difformità, per concludere con un rapido aggiornamento sul tema del subappalto alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici e delle più recenti sentenze sul tema.