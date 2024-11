Opere pubbliche: varato il pacchetto da 35 milioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un piano da 35 milioni di euro. E’ quello adottato dalla giunta comunale, nell’ultima seduta, per quanto riguarda le opere pubbliche previste nel 2025 per le quali è già stata avviata la progettazione o i lavori.

“Questo elenco – spiega il vicesindaco reggente Alberto Parigi – non è il libro dei sogni ma rappresenta una lista di opere che verranno effettivamente realizzate. Inoltre testimonia il grandissimo impegno dell’amministrazione comunale, che da diversi anni continua a mettere in campo una gigantesca opera di rigenerazione della città che non si era mai vista a Pordenone».

Tra i cantieri più significativi spiccano la riqualificazione della viabilità circostante l’ospedale (3.500.000), la ricostruzione scuola primaria Grigoletti (4.387.000) e realizzazione della strada secondaria di accesso alla nuova casa di riposo da via nuova di Corva (1 milione).

Ci sono poi la riqualificazione della piazza di Borgomeduna con la costruzione della pista ciclabile su via Udine (4.200.000), il rifacimento e la manutenzione delle pavimentazioni stradali (1.500.000), l’adeguamento a normative di sicurezza della sede municipale (2.000.000), i lavori di sistemazione dell’incrocio tra la SS13 con via Interna e via San Daniele (2.400.000) e la riqualificazione di Piazza del Popolo e zone limitrofe (2.500.000).

“Leggendo il programma triennale – sottolinea l’assessore Lidia Diomede – si nota che la rigenerazione messa in campo da questa amministrazione riguarda tutti gli ambiti. Si va infatti dagli impianti sportivi alle piazze e ai quartieri, dalla difesa del suolo alle manutenzioni stradali, dagli edifici storici alle scuole, dai parchi al verde pubblico”.