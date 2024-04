L’opposizione boccia De Toni, il sindaco replica punto per punto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Bocciatura su tutta la linea dell’operato della giunta De Toni nel primo anno di amministrazione del Comune di Udine. Dalle criticità causate dalla Ztl all’aumento dell’Irpef, dai problemi sul fronte della sicurezza fino all’addio alle grandi mostre in città, le opposizioni in consiglio comunale oggi hanno sparato ad alzo zero contro sindaco ed assessori.

Il sindaco De Toni respinge al mittente le accuse e in particolare sulla Ztl risponde: lavoriamo per il bene dei cittadini e dei commercianti. Pronti a discutere nuove proposte. Il primo cittadino questa sera ad Elettroshock, in onda alle 21, risponde punto per punto alle osservazioni delle opposizioni.